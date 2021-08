Cari bacchettoni, giù le mani da Lino Banfi

Maurizio Costanzo 28 agosto 2021 a

Un’associazione un po’ «bacchettona» se l’è presa con Lino Banfi, definendolo «volgare», per una pubblicità dove dice: «Porca puttena». Chissà in quale mondo meraviglioso vive questa associazione un po’ bacchettona, dato che la frase è anche dialettale ed è entrata nel linguaggio comune. Tutti dicono «porca puttena», meno i componenti di questa associazione un po’ bacchettona. Provino a dirlo facendo gli esercizi un po’ di volte al giorno. D’altra parte, ricordo che un giocatore molto affermato della Lazio, Ciro Immobile, dopo un gol, davanti a una telecamera gridò, appunto: «Porca puttena». Bacchettoni, perché non lo sgridate?

