Papa Francesco, la sfida al biliardino e la passione per il calcio

Al termine dell’udienza generale nell’aula Paolo VI, Papa Francesco è stato ritratto mentre, per alcuni istanti, gioca al biliardino con un giovane. Lo sguardo interessato del Papa ci fa pensare che, forse, da ragazzo, in Argentina, si divertiva con quello che da sempre si è chiamato biliardino. Non è dato sapere se quella partita il Papa l’abbia vinta o persa. Vorrei tanto sapere cose di calcio da Papa Francesco. Sicuramente è stato un tifoso, dato che dove è nato il calcio fa da padrone.



