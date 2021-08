Basta alluvioni, bisogna rispettare il clima e difenderlo: si scenda in piazza

Maurizio Costanzo 05 agosto 2021 a

Ripenso, ogni tanto, all’alluvione in Germania, in Francia e in Cina. Ripenso a quanti sostengono che bisogna occuparsi del clima. E allora: facciamolo! Dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra, altrimenti, sostiene qualche studioso, nel 2100 il numero di alluvioni, in Europa, sarà 14 volte quello di oggi. Venezia non sarà più un’eccezione, ma la regola. Mi dà preoccupazione il fatto di aver scritto già altre volte tutto questo, ma di non aver visto riscontro nei fatti. La gente comune deve scendere in piazza per chiedere a gran voce che si rispetti il clima e lo si difenda.

