L'inutile viaggio nello spazio di Jeff Bezos: meglio un giro in giostra e tanta beneficenza

Maurizio Costanzo 03 agosto 2021 a

a

a

Un miliardario americano, Jeff Bezos, che è andato nello Spazio, tanto per spendere un po’ di soldi, ha deciso di donare cento milioni di dollari a un commentatore televisivo e a uno chef. Ha anche detto: “Possono dedicare il denaro alla beneficenza”. Mi ripeto: ma deve essere lui, Bezos, a devolvere soldi alla beneficenza. L’ho già detto: per quanto mi riguarda, poteva andare sulle giostre e i soldi spesi per andare nello Spazio, darli alle persone bisognose.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.