L'assurdo omicidio passionale del vecchietto: la rabbia e la gelosia non hanno età

Una storia incredibile accaduta in una residenza sanitaria per anziani, in Alto Adige. Lì, era ricoverata una donna di 78 anni e a lei è venuto a far visita un suo ex compagno di 87 anni. Hanno conversato, sono andati in giardino, poi lui, ad un tratto, ha tirato fuori un coltello e l’ha colpita al cuore. I Carabinieri hanno subito rintracciato l’aggressore, che non ha opposto resistenza. Pare che il movente sia da ricondurre alla fine di una relazione sentimentale tra i due. Mi chiedo: ma quanto tempo è passato tra la fine della relazione e oggi, dato che lei aveva 78 anni e lui ne ha 87? Evidentemente l’amore, la gelosia, la rabbia, anche in negativo, non ha età.

