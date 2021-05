Nel giorno dei lavoratori viva il poliziotto di 91 anni

03 maggio 2021 a

È stata festeggiata, di recente, la festa dei lavoratori e, per me, il festeggiato più festeggiato degli altri dovrebbe essere un poliziotto americano di Camden, in Arkansas, che ha 91 anni ed è ancora in servizio come poliziotto.

Le nostre medicine vanno bene per gli animali domestici, ma vale anche il contrario?

Non vuole andare in pensione e continua, quattro giorni alla settimana, a pattugliare le strade della sua città natale. D’altra parte, non si può vietare a un cittadino di controllare le strade della sua città, avendo oltretutto la patente di controllore in quanto poliziotto per 46 anni. Non sarebbe male se ci fossero idraulici che ancora vogliono fare gli idraulici, specialmente a domicilio e via di seguito.

