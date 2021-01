Il muratore, l'amante e il tunnel: la storia messicana è veramente incredibile

Maurizio Costanzo 15 gennaio 2021 a

La storia messicana che sto per raccontarvi è veramente incredibile. Un muratore, per raggiungere di nascosto la casa dell’amante, ha realizzato un tunnel sotterraneo e ha faticato per renderlo anche sicuro. Pensate che il cunicolo si concludeva proprio sotto il letto matrimoniale della sua amata. Sono stati scoperti dal marito della donna e sono stati identificati i nomi: Alberto e Pamela. Poi, il destino ha voluto che la moglie del costruttore del tunnel, per fuggire ad un’altra tresca, si è infilata nel tunnel medesimo (peraltro molto trafficato) e si è trovata sotto il letto dell’amante del marito. Cari messicani, stateci un po’ più attenti.

