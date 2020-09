Maltrattato per secoli il clima si vendica

Maurizio Costanzo 03 settembre 2020 a

a

a

Forse ha ragione chi da sempre predica che il riscaldamento della terra porterà a disastri. I ghiacciai che progressivamente si sciolgono. Nel Veneto, recentemente non ha piovuto ma è caduta grandine con dei chicchi grandi come nespole e sabato scorso una tromba d’aria ha investito Marina di Massa, ha divelto alcuni alberi, uno di questi è finito sulla tenda di un camping e ha ucciso due sorelline di 3 e 14 anni. Il clima, evidentemente maltrattato per secoli, ha cominciato a vendicarsi. Non so se chi può è in grado e in tempo per intervenire. Altrimenti vivremo fra un diluvio e una tromba d’aria.