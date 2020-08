Giulio Andreotti e le confessioni in tv

Maurizio Costanzo 28 agosto 2020 a

Sono stati pubblicati, ad opera dei figli, alcuni diari di Giulio Andreotti, famosissimo uomo politico italiano più volte Presidente del Consiglio. Leggere questi diari mi ha fatto tornare alla memoria quando, in una trasmissione televisiva, Andreotti mi disse che aveva fatto la dichiarazione d’amore alla moglie al cimitero.

Mentre, in un’altra trasmissione, mi confidò che aveva frequentato il liceo al «Tasso» di Roma e che tre suoi compagni di scuola erano diventati Cardinali. Aggiunse: «Hanno fatto carriera, loro», come se lui fosse un impiegato dello Stato di gruppo C.