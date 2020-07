Fa un caldo siberiano. Il clima pazzo cambia tutto

Maurizio Costanzo 23 luglio 2020 a

a

a

Che faccia caldo non è un pettegolezzo ma una realtà. Il problema è che il caldo di quest’anno sta mettendo in difficoltà alcuni detti comuni «Fa un freddo come in Siberia…», oppure «Fa un freddo siberiano…». No, il 20 giugno, in una località della Siberia c’è stato un record di temperatura con 38°, che ha avuto conseguenze devastanti a livello ambientale. Pensate che hanno ceduto alcuni piloni di una cisterna e si è perso moltissimo petrolio. Il cedimento è stato dovuto alle temperature eccessivamente alte che hanno fatto il disastro. Il caldo non perdona. Noi lo sapevamo, adesso lo sanno anche in Siberia.