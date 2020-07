Auditorium a Ennio Morricone. Roma glielo deve

19 luglio 2020 a

Sono passati alcuni giorni dalla scomparsa del Maestro Ennio Morricone. Era romano, Ennio, anzi trasteverino. È bene, perciò, che l’iniziativa della Sindaca Raggi, cioè di intitolare l’intero Auditorium del Parco della Musica a Morricone, proceda positivamente. Se non fosse così, vorrei conoscere chi mai potrà dirsi contrario a intitolare il Parco della Musica al grande musicista scomparso. Se non viene intitolato il Parco della Musica a Morricone, come deciso all’unanimità dall’Assemblea Capitolina, apro una sottoscrizione al fine di verificare a chi sono intestati, a Roma, altri luoghi pubblici. Morricone rimane sempre Morricone.