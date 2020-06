Indro Montanelli, giù le mani dalla statua del grandissimo giornalista

Maurizio Costanzo 14 giugno 2020 a

Leggo che qualcuno vorrebbe abbattere o togliere la statua a Indro Montanelli che c’è in un parco di Milano. Bisognerebbe spiegare a questi “illetterati”, che certamente non lo sanno, che Indro Montanelli è stato un grandissimo giornalista e scrittore che ha onorato il nostro Paese. Chi vuol togliere la statua, probabilmente ha avuto difficoltà a superare l’esame di terza media. Dobbiamo ribellarci, sempre e comunque, quando qualcuno vuole fare volgarità ai danni di personaggi illustri. Probabilmente, dato il suo carattere da “toscanaccio”, Montanelli, di tutto ciò, riderebbe. Io no, perché gli scrissi, quando avevo 14 anni, dato che amavo i suoi articoli e mi rispose telefonandomi a casa.