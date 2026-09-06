Ascolti tv, Ciao Darwin conquista la serata. Bene La Promessa, Gerry Scotti inarrestabile

Marco Zonetti 06 settembre 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Ogni Promessa è Debito in replica segnare 1.099.000 spettatori pari al 10.5% (I Saluti: 605.000 - 9.0%), mentre su Canale5 la replica di Ciao Darwin prevale con una media di 1.364.000 spettatori pari a uno share del 16.3% (Highlights: 701.000 - 18.7%). Su Rai2 Amore e morte in Namibia è la scelta di 727.000 spettatori pari al 6.0%. Su Italia1 Rampage – Furia animale raduna 684.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Giù la testa arriva a 386.000 spettatori e al 3.5%. Su Rete4 La Promessa raggiunge 750.000 spettatori (6.6%). Su La7 Agente 007 – Una cascata di diamanti registra 300.000 spettatori con il 2.6%; su Tv8 I delitti del BarLume 234.000 (2.3%); sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 369.000 con il 2.8%.

Su Rai1 L’Eredità Summer condotto da Marco Liorni sigla 2.363.000 spettatori (17.1%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.026.000 – 22.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui diverte 3.706.000 spettatori e il 26.8%. Su Rai2 Tg2 Post ottiene 507.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 781.000 spettatori (5.7%); su Tv8 4 Ristoranti 212.000 pari all'1.6%; sul Nove Little Big Italy 362.000 (2.7%).

Per l'approfondimento: su Rai3 Sapiens Files è visto da 416.000 spettatori con il 3.1%; su Rete4 Realpolitik da 625.000 (4.6%) nella prima parte e da 589.000 spettatori (4.2%) nella seconda; su La7 In Onda prevale con una media di 872.000 spettatori pari al 6.4% di share.