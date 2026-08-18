Ascolti Tv: Il giovane Montalbano stravince la guerra delle repliche. Gerry Scotti senza rivali

Marco Zonetti 18 agosto 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, lunedì 17 agosto 2026, vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica stravincere la serata con una media di 2.286.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a Parte sigla invece 1.309.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 Per Sempre Gino in replica raduna 269.000 spettatori pari al 3.0% (anteprima: 404.000 - 2.9%). Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Palermo-Lecce segna 894.000 spettatori con il 7.0%. Su Tv8 Dinner Club porta a casa 198.000 spettatori (2.1%) e sul Nove Little Big Italy 312.000 con il 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Filorosso reccoglie 427.000 spettatori con il 4.1% di share (anteprima: 411.000 - 2.9%); su Rete4 Zona Bianca ottiene 536.000 spettatori (5.2%); su La7 In Viaggio con Barbero in replica registra 452.000 spettatori e il 3.3% di share.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer diverte 2.448.000 spettatori (16.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.304.000 – 22.5%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 4.112.000 spettatori pari al 27.6%. Su Rai3 la replica di Via dei Matti n° 0 registra 437.000 spettatori (3.0%) e su Italia1 Coppa Italia Live 456.000 (3.1%). Su Tv8 4 Ristoranti conquista 457.000 spettatori e il 3.1% di share e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 552.000 pari al 3.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post sigla 504.000 spettatori con il 3.3%; su Rete4 4 di Sera News conquista 793.000 spettatori pari al 5.4% nella prima parte e 600.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 In Onda segna 1.053.000 spettatori (7.1%).