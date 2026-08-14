Noemi Bocchi a Ballando con le stelle, il video con Totti: "Ma che stai a fa'?"

14 agosto 2026 a

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Noemi Bocchi è la quarta concorrente di "Ballando con le Stelle". L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui canali social del programma condotto da Milly Carlucci. Si aggiunge ai già confermati di Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.

Nel filmato Bocchi si allena davanti alla televisione cercando di imitare il famoso "moonwalk" di Michael Jackson, mentre il compagno Francesco Totti, fuori campo, le dice: "Ma che stai a fa'?". E lei prosegue: "Sembro lui?". Totti con tono ironico risponde: "Uguale proprio. Ma che ti sei operata all'anca?". Bocchi quindi svela il motivo del video: "Mi ha chiamato Milly! Devo andare a Ballando con le Stelle!", mentre l'ex capitano della Roma chiosa con l'ennesima battuta: "Ma stai a scherza'... Lascia perdere".