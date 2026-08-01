Ascolti tv: Tim Summer Hits vince la serata, cresce L'Erede, Gerry Scotti campione dell'estate

Marco Zonetti 01 agosto 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu chiudere la stagione con una media di 1.809.000 spettatori pari al 16.0% di share (Buonanotte: 998.000 - 14.1%), vincendo la serata. Su Canale5 L’Erede incalza con una media di 1.603.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 7 diverte 632.000 spettatori pari al 5.5% e su Italia1 Chicago Fire 889.000 pari al 7.5%. Su Rai3 À l’ancienne – Come una volta sigla 574.000 spettatori (4.2%) e su Rete4 I Legnanesi – 7°… Non Rubare intrattiene 633.000 spettatori (5.2%). Su La7 La7 Storia – Pompeii’s Secret Underground informa 436.000 spettatori e il 3.3%, su Tv8 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici raduna 244.000 spettatori (2.0%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 350.000 pari al 2.8%. A tarda notte, su Rai2, bene Pascal Vicedomini con il suo Paradise che sfiora il 3.0% di share.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer con Marco Liorni non va oltre i 2.213.000 spettatori (15.4%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.146.000 – 22.7%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti affiancato da Samira Lui attira una media di 4.140.000 spettatori pari al 28.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole si aggiudica 1.080.000 spettatori (7.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 867.000 (6.1%). Su Tv8 Foodish raggiunge 324.000 spettatori e il 2.3% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 328.000 con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post conquista 638.000 spettatori pari al 4.4%; su Rete4 4 di Sera News 756.000 pari al 5.5% nella prima parte e 640.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7 In Onda 975.000 (6.8%).