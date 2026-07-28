Rai, ora è ufficiale: chi condurrà la prossima stagione di Chi l'ha visto?

Luigi Frasca 28 luglio 2026 a

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La Rai annuncia che, a partire dalla prossima stagione televisiva, sarà Raffaella Griggi la nuova conduttrice di Chi l'ha visto?. Giornalista Rai, da anni volto e inviata della trasmissione, Griggi raccoglie il testimone di un programma che rappresenta uno dei punti di riferimento del servizio pubblico, forte di un percorso professionale costruito sul campo, all'insegna del rigore giornalistico, della credibilità e della vicinanza alle persone. "La scelta di Raffaella Griggi nasce nella piena continuità con la storia e i valori di Chi l'ha visto?. La sua esperienza maturata all'interno della redazione e come inviata della trasmissione, unita alla sua riconosciuta professionalità di giornalista Rai, rappresentano la migliore garanzia per accompagnare il programma in una nuova fase, nel solco del grande lavoro svolto da Federica Sciarelli, alla quale va il nostro più sincero ringraziamento per gli straordinari risultati conseguiti e per il servizio reso ai cittadini in tutti questi anni", dichiara Paolo Corsini, direttore Approfondimento Rai.

"Ho pianto, sono sommersa dai messaggi di colleghi e amici. L'emozione è forte. E la responsabilità è grande", sono le parole commosse di Raffaella Griggi rilasciate all'Adnkronos dopo l'ufficializzazione della scelta Rai di affidarle la conduzione di 'Chi l'ha visto?'. "Sento un grande senso di responsabilità, perché l'eredità che ricevo è impegnativa: 'Chi l'ha visto?' è un programma di servizio pubblico puro ed è una trasmissione seguitissima. E' un cult, che nonostante i tempi e lo scenario televisivo siano profondamente cambiati, continua ad avere ascolti molto alti", rimarca. Quanto al passaggio di testimone con una conduttrice, Federica Sciarelli, che ha guidato il programma per 22 anni e alla quale il pubblico era legatissimo, Griggi sottolinea: "Chiaramente, qui nessuno sostituisce nessuno, ma cercherò di onorare l'impegno che ha contraddistinto sempre questa trasmissione, così longeva, così importante e così vicina alla gente. E' un programma al servizio delle persone e lo sarà sempre", conclude