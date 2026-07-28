Ascolti tv, Temptation Island batte un altro record. I verdetti della serata

Marco Zonetti 28 luglio 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica interessare una media di 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista invece la serata con una media record di 4.390.000 spettatori pari a uno share del 34.0% (Buonanotte1.811.000 - 31.6%). Il programma a cura di Maria De Filipp sale al 41.9% sul target commerciale, toccando picchi di 5.105.000 spettatori e del 46.2% di share. Benissimo anche sui giovani 15-34 anni: media del 58.8% di share. Ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

Su Rai2 Ritorno in Paradiso segna 550.000 spettatori pari al 3.7% e su Italia1 I predoni 776.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 The Karate Kid – Per vincere domani diverte 298.000 spettatori (2.1%) e sul Nove Little Big Italy 324.000 con il 2.1% (Il Vincitore: 268.000 - 2.1%).

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (535.000 – 3.2%), Filorosso ottiene 417.000 spettatori (3.1%) mentre su Rete4, dopo la presentazione (541.000 – 3.2%), Zona Bianca registra 580.000 spettatori (4.9%) e su La7 Lenin – Cronaca di un Mistero 492.000 pari al 3.1%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer condotto da Marco Liorni si ferma a 2.599.000 spettatori (15.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.593.000 – 23.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui totalizza una media di 4.649.000 spettatori pari al 28.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole si aggiudica 1.128.000 spettatori (7.0%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne attira 924.000 (5.8%). Su Tv8 Foodish intrattiene 440.000 spettatori e il 2.7%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 450.000 con il 2.7%; su RealTime Casa a Prima Vista 478.000 (2.9%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 576.000 spettatori con il 3.5%; su Rete4 4 di Sera News da 828.000 pari al 5.4% nella prima parte e da 701.000 pari al 4.2% nella seconda; su La7 In Onda raggiunge 1.168.000 spettatori (7.2%).