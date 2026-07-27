Omnibus, caso Fakir. Bassetti non ci sta: "Cauti nel condannare Polizia e sanitari". C'è un rischio da non correre

Luca De Lellis 27 luglio 2026 a

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A una settimana dalla sua morte, circa tremila manifestanti si sono riuniti ieri nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere verità sul caso Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante una immobilizzazione delle forze dell’ordine. Poteva essere salvato, agendo con minore veemenza? E perché quella macchia di sangue sulla nuca individuata negli ultimi filmati circolati sui Tg e in rete? Sono queste le principali domande sulle quali si è pronunciato Matteo Bassetti - direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova e professore universitario - nel corso della puntata di Omnibus di lunedì 27 luglio. A parer suo, il consueto dibattito tra fazioni pro e contro forze dell’ordine può nuocere alla salute della sicurezza nazionale in casi del genere: “Andrei molto cauto nel condannare il comportamento delle forze dell’ordine intervenute e dei sanitari”. Il rischio è “arrivare al punto che poi si può lasciar fare” per non finire in vicende simili e questo, secondo l’ospite della trasmissione di La7, “sarebbe davvero molto grave”.

Negli ultimi giorni sono emersi video delle telecamere e delle bodycam degli agenti in cui si vede chiaramente una macchia di sangue sulla nuca di Fakir. Per Bassetti, potrebbe essere dovuta a “una contusione con lacerazione dei tessuti dovuta all’impatto con il terreno che ha provocato una ferita”. Chi ha svolto l’autopsia ha però escluso una sua correlazione con la causa del decesso. Si è parlato tanto del sangue nei polmoni della vittima riscontrato sempre in sede d’autopsia. Ma anche qui, per il medico infettivologo, non è detto che sia un fattore dirimente: “Le autopsie ci dicono ciò che vedono, ma non necessariamente stabiliscono il motivo della morte” spiega, aggiungendo poi che “al momento ancora non è chiaro se quel sangue sia arrivato lì prima o dopo la morte. Mi risulta che sia stato effettuato un tentativo di rianimazione con massaggio cardiaco prolungato, quindi potrebbe essere arrivato anche dopo”.

Bassetti valuta ipotesi alternative, come il fatto che essendo un soggetto asmatico – così hanno dichiarato i familiari – Fakir “potrebbe aver avuto una crisi respiratoria proprio in quel momento”. Certo è che “le contrapposizioni nel dibattito non aiutano chi fa questo tipo di mestieri, come forze dell’ordine e sanitari”. Non fosse altro perché, prosegue l’ospite del conduttore Gerardo Greco, “contenere una persona che può essere un pericolo per se stesso e gli altri vivendo un particolare stato di agitazione psicomotoria” è nell’interesse comune. Bassetti ricorda la storia clinica di Fakir, che esattamente un mese prima era finito in pronto soccorso per un taglio sul polso, chiedendo di parlare con uno psichiatra. La sua paura più grande era di dover rimpatriare in Marocco, dopo la convocazione dell’ufficio immigrazione della questura di Bologna per chiarire la sua posizione. “La salute mentale è un grande problema nel nostro Paese”, ammette il medico che dal Covid in poi è diventato anche uno dei più seguiti divulgatori scientifici. Il suo è un invito a mantenere la “compostezza” nelle valutazioni di merito sul lavoro dei poliziotti e dei sanitari che hanno assistito ai fatti.