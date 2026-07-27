Ascolti Tv: Racconto di una notte batte Alberto Angela. Bene Le Iene e la Formula 1

Marco Zonetti 27 luglio 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 28 giugno 2026, vedono su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza con Alberto Angela fermarsi a una media di 1.432.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte vince invece la serata con una media di 1.685.000 spettatori e uno share del 16.3%. Su Rai2 Juventus – Primo Amore diverte 523.000 spettatori (3.8%). Su Italia1, dopo l’anteprima (554.000 – 3.8%), Le Iene presentano: Il Verdetto conquista 825.000 spettatori con il 7.5% mentre su Rai3, dopo la presentazione (393.000 – 2.7%), la replica di Che Ci Faccio Qui sigla 499.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Compagni di scuola intrattiene 781.000 spettatori (6.4%) e su La7 Operazione sottoveste 493.000 pari al 3.9%. Su Tv8 Italia’s Got Talent diverte 372.000 spettatori con il 2.9% e sul Nove Tel chi el Telùn 430.000 con il 3.4%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer segna 2.468.000 spettatori (16.9%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.207.000 – 22.3%), La Ruota della Fortuna conquista 4.105.000 spettatori pari al 28.0%. Su Rai3 Le Ragazze intrattiene 450.000 spettatori con il 3.1% e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 919.000 (6.3%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 340.000 spettatori e il 2.3% di share e sul Nove Little Big Italy 359.000 (2.5%). Su Tv8, in fascia preserale il Gran Premio di Formula 1 conquista una media di 1.228.000 spettatori (11.5%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend ottiene 709.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 649.000 pari al 4.4% nella seconda mentre su La7 In Onda prevale con una media di 984.000 spettatori (6.8%). a preserale, il Gran Premio di Formula 1 segna invece una media di 1.228.000 spettatori (11.5%).

