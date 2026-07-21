Ascolti tv: Temptation Island cresce e batte tutti. Gerry Scotti contro Marco Liorni, chi ha vinto

Marco Zonetti 21 luglio 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica segnare una media di 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Temptation Island vince invece la serata con una media di 3.874.000 spettatori pari al 31.1%, che sale al 38.7% sul target commerciale. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.726.000 spettatori e 42.91% di share. Sui giovani 15-34 anni media del 52% di share. Il reality firmato Maria De Filippi segna anche un ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato infatti l’argomento più discusso in Italia e nel mondo.

Quanto agli altri programmi, su Rai2 Ritorno in Paradiso sigla 505.000 spettatori pari al 3.5% mentre su Italia1 Cash Out 2 – High Rollers calamita 895.000 spettatori con il 5.9%. Su Tv8 Men in Black 3 segna 269.000 spettatori (1.8%) e sul Nove Little Big Italy 319.000 con il 2.1%.

Per l'approfondimento, su Rai3, dopo la presentazione (626.000 – 3.8%), Filorosso raccoglie 501.000 spettatori (3.8%) mentre su Rete4 Zona Bianca conquista 622.000 spettatori (5.4%); su La7 La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo ottiene 554.000 spettatori e il 3.6% di share.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer raccoglie 2.946.000 spettatori (18.1%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.537.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna svetta con 4.466.000 spettatori pari al 27.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.139.000 spettatori (7.1%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne sigla 927.000 (5.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 400.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Foodish ottiene 400.000 spettatori pari al 2.5% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 399.000 con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 575.000 spettatori con il 3.5% di share; su Rete4 4 di Sera News arriva a 846.000 spettatori pari al 5.5% nella prima parte e a 760.000 spettatori pari al 4.6% nella seconda; su La7 In Onda conquista 1.196.000 spettatori (7.4%).