4 di Sera, De Pace su Roggero: "Risarcimento vergognoso, alle famiglie dei rapinatori mancano i furti?"

Salvatore Martelli 18 luglio 2026 a

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“Vergognoso”: Annamaria Bernardini De Pace non ha dubbi su Mario Roggero. Il risarcimento versato dal gioielliere di Cuneo per la famosa penalista è tutto fuorchè normale. L’uomo, condannato a 14 anni e 6 mesi dopo i fatti collegati alla rapina del 28 aprile 2021 nella sua gioielleria a Gallo di Grinzane, nel Cuneese, ha infatti versato nelle casse dei parenti dei rapinatori uccisi ad ora una cifra vicina a 330 mila euro.



La somma, parte dei 780mila euro ufficialmente richiesti all’uomo dalla corte, è stata prodotta dall’uomo vendendo le sue proprietà, eccezion fatta per la casa dove abita la sua famiglia. Parte della sentenza che sta facendo discutere milioni di italiani, il risarcimento per Bernardini De Pace sarebbe “vergognoso”.

Nulla da dire però sulla sentenza che l’avvocato, ospite di 4 di Sera su Rete 4, definisce “giusta”. “Io lo trovo vergognoso, mentre la sentenza è giusta e non è giusto dire che gridi vendetta perché nella sentenza si è tenuto conto di tutto – spiega – sennò avrebbe avuto 21 anni. Lui ha ucciso fuori, ha seguito quelli che l'avevano rapinato. Quindi la sentenza è giustissima”.



Nessun errore quindi da parte dei giudici, eccezion fatta per l’incredibile risarcimento concesso ai parenti delle vittime. 780 mila euro concessi ai parenti dei rapinatori che lascio Bernardini De Pace con un interrogativo di buon senso, anche se inquietante: “Il risarcimento del danno a mio parere è vergognoso – ribadisce prima di arrivare alle conclusioni del suo ragionamento – perché io vorrei sapere la famiglia delle vittime, cioè dei rapinatori, che tipo di danno patrimoniale hanno avuto da due che rubavano. Gli mancano i furti?”.