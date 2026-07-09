Ascolti tv, Temptation Island contro Lino d'Italia: chi ha stravinto la serata
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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Lino d’Italia – Storia di un itALIENO conquistare una media di 1.553.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 Temptation Island si aggiudica invece una media di 4.007.000 spettatori con uno share del 32.3%, stravincendo la serata (Buonanotte 1.468.000 - 26.0%). Su Rai2 Tutta la Verità su Lilly sigla 650.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 White Elephant – Codice criminale intrattiene 772.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine segna 298.000 spettatori (2.1%) e sul Nove Tutte lo vogliono 321.000 con il 2.2%.
Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (518.000 – 3.1%), Un Giorno in Pretura ottiene 795.000 spettatori (5.2%); su Rete4, dopo la presentazione (590.000 – 3.6%), Zona Bianca registra 615.000 spettatori (5.6%); su La7 In Onda Prima Serata arriva a 708.000 spettatori pari al 4.6%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial sigla 3.715.000 spettatori (23.1%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.144.000 – 20.9%), La Ruota della Fortuna conquista 3.894.000 spettatori pari al 24.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.127.000 spettatori (7.2%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 882.000 (5.5%). Su Tv8 Foodish raggiunge 346.000 spettatori e il 2.2%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 448.000 con il 2.8%; su RealTime Casa a Prima Vista 487.000 spettatori (3.1%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è visto da 514.000 spettatori con il 3.1% di share; su Rete4 4 di Sera News da 717.000 pari al 4.8% nella prima parte e da 541.000 pari al 3.3% nella seconda; su La7 In Onda da 1.159.000 (7.4%).