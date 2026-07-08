Ascolti Tv. Svizzera-Colombia sbanca l'Auditel, Domenico Iannacone sfiora il milione e sale sul podio

MARCO ZONETTI 08 luglio 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Svizzera-Colombia conquistare una media di 4.032.000 spettatori pari al 36% di share (primo tempo 4.831.000 - 31.7%, secondo tempo 3.935.000 - 36.2%, supplementari 3.239.000 - 43.9%, rigori 3.399.000 - 54.2%). Su Canale5 Memories sigla 1.614.000 spettatori con uno share del 13.0%. Su Rai2, dopo la presentazione (540.000 – 3.4%), Storie al Bivio di Sera raduna 373.000 spettatori pari al 3.0%. Su Italia1 …e alla fine arriva Polly ottiene una media di 606.000 spettatori con il 4.1%.

Su Rai3, dopo la presentazione (765.000 – 4.8%), Che Ci Faccio Qui con Domenico Iannacone conquista 946.000 spettatori (6.5%), terzo programma più visto in prima serata. Su Rete4, dopo la presentazione (415.000 – 2.6%), Le Grandi Domande di Freedom raggiunge invece 418.000 spettatori (3.2%). Su La7 The Peacemaker si aggiudica 518.000 spettatori e il 3.7% e su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo 203.000 (1.4%). Sul Nove Nove Comedy Club diverte invece 444.000 spettatori con il 3.1%.

In Access Prime Time, su Rai1 Affari Tuoi Mundial intrattiene una media di 3.372.000 spettatori (21.2%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.267.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna conquista 4.076.000 spettatori pari al 25.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole si porta a casa 1.377.000 spettatori (8.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 886.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 Foodish diverte 339.000 spettatori pari al 2.1%, sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 381.000 con il 2.4% e su RealTime Casa a Prima Vista 468.000 (3.0%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 482.000 spettatori con il 3.0%; su Rete4 4 di Sera News si aggiudica una media di 711.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e di 630.000 pari al 3.9% nella seconda; su La7 In Onda raggiunge 1.182.000 spettatori (7.4%).