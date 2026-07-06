Francesca Barra lascia 4 di sera: "Periodo difficile", l'annuncio in tv

06 luglio 2026 a

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Francesca Barra lascia in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend. Lo ha annunciato la stessa giornalista che domenica 5 luglio ha parlato direttamente al pubblico del programma di Rete 4 che conduce insieme a Roberto Poletti. Una pausa dettata da motivi familiari e dalla necessità di stare vicina ai suoi cari, ha detto Barra visibilmente commossa. "Oggi interrompo anticipatamente il mio periodo di conduzione di 4 di Sera Weekend. Tre estati durante le quali ho condiviso con voi non soltanto la stagione estiva anche da Roma, ma Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta e i fine settimana - scrive in un post di Instagram, commentato con un cuore dal marito Claudio Santamaria - Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà), un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore. Vi lascerò nelle ottime mani di Roberto Poletti, amico e collega".



La giornalista dedica un passaggio alla rete e ai collaboratori: "Grazie a chi mi ha scelta dandomi questa importante opportunità e a chi mi ha permesso di poter prendere questa pausa : l’editore Pier Silvio Berlusconi, Mauro Crippa , Andrea Delogu, Carlo Gorla, Siria Magri. E grazie a Lorenza Mazzotti, gli autori, i registi, i produttori, la redazione, gli operatori, il reparto di trucco e parrucco , la sartoria,chi mi ha vestita in questi anni. A presto", è la promessa di Barra.