Ascolti tv, Argentina-Capo Verde vola a tarda sera. Bene La Promessa in prime time

Marco Zonetti 05 luglio 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Notti Mondiali segnare una media di 1.917.000 spettatori pari al 14.7%, mentre su Canale5 la replica di Ciao Darwin totalizza 1.336.000 spettatori con uno share del 14.5% (Highlights 572.000 - 15.1%). Su Rai2 Veleno in alta quota raggiunge 828.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Il ragazzo e la tigre raccoglie 559.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Piedone d’Egitto sigla 668.000 spettatori e il 5.4%. Su Rete4 La Promessa conquista 781.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Onda Prima Serata raduna 692.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 497.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Delitti in Famiglia attira l’attenzione di 235.000 spettatori con il 2.0%.

In seconda serata, su Rai1, i Mondiali 2026 con la partita Argentina-Capo Verde (tempi supplementari) ha segnato 1.314.000 spettatori (50.3%), mentre Notti Mondiali ha raccolto 440.000 spettatori (30.3%) nella prima parte e 253.000 (21.9%) nella seconda.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial segna 3.112.000 spettatori (23.8%), su Canale5 dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.479.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna totalizza 3.360.000 spettatori e il 25.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 744.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 298.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 226.000 spettatori (1.7%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 351.000 spettatori (2.6%); su Rai3 Sapiens Files ottiene 422.000 spettatori con il 3.3%; Su Rete4 4 di Sera Weekend sigla 644.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 567.000 (4.3%) nella seconda; su La7 In Onda ottiene 801.000 spettatori pari al 6.3%.