Emma domani sera in concerto all'Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma 2026

Carmen Guadalaxara 01 luglio 2026 a

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"Come ho fatto a non perdere la testa? "Perché non ho mai rincorso il successo, ma ho sempre rincorso la musica. Il successo per me è sempre stata una conseguenza. Io sono concreta e pragmatica, forse sono più normale di quelli che pensano di essere normali. A me interessa solo fare dischi e fare concerti, il resto non mi interessa". Parola di Emma che domani sera infiammerà l’Ippodromo di Capannelle a Roma. Uno show esclusivo, una notte di musica, energia e connessione pura con il suo pubblico. Un'occasione irripetibile per vivere l’intensità di Emma in una veste inedita. Con questo appuntamento speciale, Emma inaugura una nuova fase della sua attività live, portando sul palco tutta la sua grinta, il nuovo sound e la potenza del suo repertorio, per un’esperienza unica. "Prima di salire sul palco, respiro profondamente, ma nonostante gli anni di carriera, mi vengono ancora i brividi – confessa l’artista – che sul palco avrà tantissimi ospiti. "Saranno oltre trenta brani in scaletta e ci saranno con me Alessandra Amoroso Annalisa, Elisa, Juli, Rkomi, Dardust e chiuderò con Fabri Fibra con cui ho pubblicato la scorsa settimana il brano “Antidroga”. E' una canzone in cui credo moltissimo che rappresenta a pieno il mio attuale percorso musicale e cantarlo insieme per me è un sogno. Menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato al brano un’unicità senza tempo".

Oltre quindici anni di carriera, anni intensi, sorprendenti, entusiasmanti. Anni di vita tumultuosi, alle volte drammatici, che hanno visto Emma Marrone sempre in prima linea, nell’arte come nella politica, nella canzone come nella società. Anni che le sono serviti per crescere, per migliorare, per definirsi come artista e come donna, realizzando innumerevoli progetti, da quelli più propriamente musicali a quelli sociali, dando spazio alla creatività e all’impegno. "Mi sembra ieri che facevo la commessa. Io sono una tipa concreta: lavoro più duramente che posso e mi sento grata ogni giorno di poter ancora continuare a fare questo mestiere che mi sono costruita da sola. È questo il sogno che vivo, quello di riuscire ancora a essere in connessione con la gente dopo tutto questo tempo". La bellezza di Emma Marrone è che rappresenta una generazione di donne italiane che si è messa in movimento per cercare non solo il proprio successo, ma anche la possibilità di esprimere le proprie idee e i propri sentimenti, le proprie debolezze e le proprie passioni, in maniera chiara e forte, usando la canzone e lo spettacolo come passepartout per scardinare vecchie abitudini e provare a dare forma migliore ad una nuova realtà. "Le donne sono sempre state forti nella musica In questo momento ci sono diverse colleghe – conclude Emma - che stanno lavorando benissimo, artiste che al di là degli ottimi risultati che stanno ottenendo stanno davvero creando carriere solide, importanti. E poi finalmente abbiamo smesso di preoccuparci della questione dei generi musicali, che per quanto mi riguarda è solo un’etichetta per aiutare l’ascoltatore a capire cosa gli può piacere: adesso il pop si mischia al rap, alla trap, il rock pure, e da questi incontri possono nascere cose nuove, cose belle. Era ora".