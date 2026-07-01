Ascolti Tv: Vola Francia-Svezia, bene Che ci faccio qui. Un posto al sole non tramonta mai

Marco Zonetti 01 luglio 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 le Notti Mondiali segnare una media di 2.640.000 spettatori pari al 16.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Un amore come te sigla invece 1.688.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (555.000 – 3.4%), Storie al Bivio di Sera raduna 378.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Vi presento i nostri ottiene 833.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (670.000 – 3.9%), Che Ci Faccio Qui con Domenico Iannacone registra 787.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Lo squalo incolla davanti allo schermo 599.000 spettatori (4.3%). Su La7 Destini incrociati arriva a 484.000 spettatori pari al 3.4%, su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo a 384.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show a 438.000 con il 3.0%.

In seconda serata, su Rai1, dopo il pre partita (2.640.000 – 18.8%), i Mondiali 2026 con Francia-Svezia conquistano una media di 3.019.000 spettatori pari al 32.2% (primo tempo 3.666.000 - 31%, secondo tempo 2.372.000 - 34.2%). A seguire, dopo il post partita (1.266.000 – 26.7%), Notti Mondiali registra 697.000 spettatori con il 20.6% nel segmento rilevato fino alle 1:59.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial diverte 3.927.000 spettatori (23.3%), su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.310.000 – 21.1%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 3.951.000 spettatori pari al 23.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.333.000 spettatori (8.0%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 975.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Foodish raggiunge 322.000 spettatori pari al 2.0%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 425.000 spettatori con il 2.5% mentre su RealTime Casa a Prima Vista 473.000 (2.9%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post segna 512.000 spettatori con il 3.0%; su Rete4 4 di Sera News arriva a 667.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e a 619.000 pari al 3.6% nella seconda; su La7 In Onda attira 1.137.000 spettatori (6.9%).