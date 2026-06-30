Serie tv, l'estate dei legal drama: perché vedere The Evil Lawyer e Senza giudizio

Francesca Pica 30 giugno 2026 a

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Quanti legal drama abbiamo seguito negli anni, con una formula piuttosto consolidata: un caso da risolvere, un tribunale, un avvocato brillante e un verdetto finale? Oggi, però, le serie più interessanti del genere sembrano voler offrire al pubblico non soltanto la suspense processuale, ma soprattutto personaggi complessi, fragili e moralmente ambigui. È in questo scenario che si inseriscono due delle produzioni più interessanti del momento: The Evil Lawyer e Senza giudizio. Due serie Netflix diverse per stile, ambientazione e tono narrativo, ma accomunate dalla volontà di andare oltre il semplice racconto giudiziario.

The Evil Lawyer è una serie thailandese che prende avvio da una situazione estrema: Mek, un giovane avvocato idealista, viene accusato di un omicidio che sostiene di non aver commesso. Per salvarsi è costretto a rivolgersi a Jittri, una celebre legale che, pur di vincere in aula, è disposta a utilizzare metodi discutibili e percorsi tutt'altro che lineari. Strategie che tuttavia, permettono spesso di far emergere interessi nascosti che altri avrebbero preferito lasciare sepolti.

La serie si muove in una zona grigia dove il confine tra giusto e sbagliato diventa sempre più sfumato. I protagonisti si confrontano con compromessi e dilemmi morali continui e il tribunale diventa il teatro di una battaglia che non riguarda soltanto i processi, ma anche la coscienza di chi vi prende parte.

Senza giudizio, serie spagnola, sceglie invece un approccio più intimista. Al centro della storia troviamo Amanda Torres, un'avvocata la cui carriera viene travolta da una crisi personale che la costringe a ricominciare da capo. La serie utilizza i casi legali come sfondo per raccontare una vicenda di ricostruzione personale e ricerca di equilibrio.

La protagonista non combatte soltanto contro gli avversari in aula, ma anche contro le proprie paure, i propri limiti e il peso delle aspettative sociali. Dieci episodi in cui viene portato in scena un caso diverso, generalmente risolto nell'arco della puntata, mentre sottotraccia si sviluppa una vicenda più personale e oscura che coinvolge direttamente Amanda.

Se The Evil Lawyer esplora il lato oscuro del potere, Senza giudizio si concentra sulla vulnerabilità umana. La differenza principale tra le due serie risiede probabilmente nella loro visione della giustizia. In The Evil Lawyer la legge appare come un terreno di scontro in cui prevalgono strategia, ambizione e capacità di manipolare le regole. In Senza giudizio, invece, la giustizia assume una dimensione più umana. Non è soltanto una questione di sentenze, ma di comprensione, empatia e capacità di guardare oltre le apparenze.

Entrambe le produzioni mostrano come il sistema giudiziario sia popolato da individui complessi e come ogni decisione possa avere conseguenze che vanno ben oltre il verdetto finale. Quello che è davvero interessante in queste due serie è la loro capacità di interpretare un cambiamento più ampio nell'offerta televisiva contemporanea. I legal drama non sono più soltanto storie di processi. Sono diventati strumenti per esplorare temi come l'identità, la salute mentale, il potere, l'etica e la responsabilità individuale.

Quale serie scegliere? Gli spettatori che apprezzano le atmosfere tese, i personaggi moralmente ambigui e le storie in cui il confine tra bene e male è continuamente messo in discussione troveranno in The Evil Lawyer una proposta particolarmente coinvolgente. La serie unisce il ritmo del thriller alla critica sociale, offrendo uno sguardo originale sul sistema giudiziario thailandese. Dovranno però accettare la visione in lingua originale con sottotitoli, una scelta che potrebbe scoraggiare una parte del pubblico.

Chi invece predilige i percorsi di crescita personale, i personaggi emotivamente complessi e una narrazione più attenta alle relazioni umane potrà trovare in Senza giudizio una serie capace di andare oltre le convenzioni del genere, combinando il legal drama con una riflessione sensibile sulla salute mentale e sulla possibilità di ricominciare.

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: due produzioni che dimostrano come il legal drama sia ancora uno dei generi più vitali della televisione contemporanea, soprattutto quando smette di concentrarsi esclusivamente sulle leggi e inizia a raccontare le persone che quelle leggi devono interpretarle, applicarle e, talvolta, metterle in discussione.