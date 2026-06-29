Sudafrica-Canada conquista la prima serata. La ruota dell'Auditel premia ancora Gerry Scotti

Marco Zonetti 29 giugno 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Sudafrica-Canada conquistare una media di 3.741.000 spettatori pari al 25.6% di share (primo tempo 3.547.000 - 23.3%, secondo tempo 3.923.000 - 27.9%). Su Canale5 Racconto di una Notte segna 1.797.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Elsbeth raduna 454.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Hitch – Lui sì che capisce le donne diverte 748.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (560.000 – 3.7%), il meglio di Presadiretta segna 716.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi intrattiene 392.000 spettatori (3%). Su La7 Il processo di Norimberga raduna 271.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto diverte 495.000 spettatori con il 3.9%. Sul Nove, dopo la presentazione (392.000 – 2.7%), La Corrida si ferma a 387.000 spettatori con il 3.7%.

In Access Prime Time, su Rai1, I Mondiali 2026 con il Pre partita Sudafrica-Canada raggiunge 2.589.000 spettatori (18.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.014.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 4.119.000 spettatori pari al 27.2%. Su Rai3 Le Ragazze registra 526.000 spettatori con il 3.7% e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 928.000 (6.3%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 325.000 spettatori (2.2%).

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend totalizza 684.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 588.000 pari al 3.9% nella seconda e su La7 In Onda 956.000 (6.6%) nella prima parte e 722.000 (4.7%) nel segmento In Onda Prima Serata.