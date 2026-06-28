Ascolti Tv: Croazia-Ghana spopola, vola La promessa. Bene Storie al bivio Estate
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 le Notti Mondiali conquistare una media di 1.888.000 spettatori pari al 14.5%. In seconda seratam, sempre su Rai1, i Mondiali 2026 con la partita Croazia-Ghana totalizza una media di 1.975.000 spettatori (24.3%). Tornando al prime time, su Canale5, la replica di Ciao Darwin si aggiudica 1.360.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Scomparsa nella Death Valley sigla 784.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 King – Un cucciolo da salvare intrattiene 436.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Piedone l’africano diverte 723.000 spettatori e il 5.7%. Su Rete4 La Promessa sigla 840.000 spettatori (7.1%), su La7 Entrapment 452.000 on il 3.5%, su Tv8 4 Ristoranti 446.000 (3.5%) e sul Nove Delitti in Famiglia 252.000 spettatori con il 2.1%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial segna 3.326.000 spettatori (24.5%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.846.000 – 21.7%), La Ruota della Fortuna raggiunge 3.593.000 spettatori e il 26.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 685.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 269.000 spettatori pari al 2.0% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 286.000 spettatori (2.1%).
Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 515.000 spettatori (3.8%), su Rai3 Sapiens Files da 433.000 con il 3.3%; su Rete4 4 di Sera Weekend raccoglie 696.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 538.000 (3.9%) nella seconda; su La7 In Onda totalizza infine 871.000 spettatori pari al 6.5%. Da segnalare, su Rai2 in fascia pomeridiana, Storie di donne al bivio Estate con Monica Setta, che conquista il 4.0% di share con una media di 360.000 spettatori, nuovamente programma d'intrattenimento più visto nelle 24 ore sulla Seconda Rete.