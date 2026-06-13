Boom di Quarto Grado con la scarcerazione di Alberto Stasi, vola l'omaggio a Silvio Berlusconi

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Marco Zonetti 13 giugno 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la partita dei Mondiali di Calcio 2026 – Canada-Bosnia Erzegovina ha conquistato una media di 4.097.000 spettatori pari al 24.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L'Erede segna una media di 1.287.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Noi ha raccolto 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 I predatori dell'arca perduta ha intrattenuto 575.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 La principessa Sissi ha calamitato 857.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 I delitti del BarLume – Resort Paradiso diverte 264.000 spettatori (1.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza registra 441.000 spettatori con il 2.9%. Per l'approfondimento: su Rete4 Quarto Grado vola a 1.240.000 spettatori (11.0%) e su La7 Propaganda Live ha convolto 824.000 spettatori e il 6.9%.

In Access Prime Time, in simulcast sulle reti Mediaset, Caro Presidente, ti racconto, commemorazione del terzo anniversario della scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, conquista una media di 1.758.000 spettatori pari al 13.6% su Canale5, 507.000 spettatori pari al 3.9% su Italia1 e 1.386.000 spettatori pari al 10.7% su Rete4. Per un totale di 3.651.000 individui all'ascolto complessivi.

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.593.000 – 22.6%), La Ruota della Fortuna si aggiudica 4.735.000 spettatori pari al 27.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole si porta a casa una media di 1.151.000 spettatori (6,8%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ottiene 871.000 spettatori (5,3%). Su Tv8 Celebrity Chef raggiunge 347.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? divertire 460.000 spettatori con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 490.000 spettatori con il 2.8%; su Rete4 4 di Sera News registra 764.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 713.000 spettatori pari al 4.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo segna 1.372.000 spettatori (8.3%). In nottata, su Rai2, bene Paradise - La finestra sullo spettacolo condotto da Pascal Vicedomini, che - malgrado l'ora tarda - conquista il 3.1% pari a una media di 120.000 spettatori.