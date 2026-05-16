Il Grande Fratello Vip domina la prima serata. Ore 14 Sera vola con Garlasco

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 16 maggio 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 MilleunaCover Sanremo segnare una media di 1.850.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip vince invece la serata con una media di 2.058.000 spettatori pari a uno share del 17.6% (Grande Fratello Night:1.103.000 – 28.1%). Su Rai3 Un colpo di fortuna intrattiene 635.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Un colpo di fortuna segna 635.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro calamita 842.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 815.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 il Tennis ha divertito 1.425.000 spettatori pari al 7.5% e 849.000 spettatori (5.0%). Sul Nove Fratelli di Crozza intrattiene 895.000 spettatori con il 5.0%. Per l'approfondimento: molto bene, su Rai2, Ore 14 Sera - Il grande complotto di Garlasco che conquista una media di 1.071.000 spettatori pari all'8.5% superando ancora una volta Quarto Grado che, su Rete4, totalizza 946.000 spettatori (7.5%).

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.345.000 spettatori (21,4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.482.000 – 17,8%), La Ruota della Fortuna conquista 4.150.000 spettatori pari al 20,4%. Su Rai3 Un Posto al Sole si aggiudica 1.311.000 spettatori (6,4%); su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine conquista una media di 939.000 spettatori (4.7%); su Tv8 gli Internazionali d'Italia con la semifinale Sinner-Medvedev, sospesa per pioggia, portano a casa il 9.8% pari a 1.789.000 spettatori. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa sigla 407.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti registra una media di 3.731.000 spettatori (19,7%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 496.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre ottiene 936.000 spettatori (4.9%); su Rete4 4 di Sera calamita 827.000 spettatori pari al 4.3% nella prima parte e 704.000 spettatori pari al 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.344.000 spettatori (6,7%).