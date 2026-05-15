Buonvino domina la serata, cala l'Eurovision. Del Debbio e Iene meglio di Cucciari e Formigli
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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese vincere la serata con una media di 2.937.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 la dizi turca Forbidden Fruit segna invece 1.847.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Tv8 Skyfall sigla 199.000 spettatori (1.5%) mentre sul Nove Comedy Match registra 518.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest cala a una media di 1.286.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 Splendida Cornice chiude con una media di 882.000 spettatori (5.7%).
Per l'approfondimento: su Italia1 Le Iene raduna 1.212.000 spettatori con il 9.7%; su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.089.000 spettatori (8.8%); su La7 Piazzapulita arriva a 832.000 spettatori pari al 6.2%.
In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raggiunge 4.823.000 spettatori (23.4%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.826.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna segna 4.596.000 spettatori; su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.422.000 spettatori (7%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 1.120.000 spettatori (5.6%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa attira 372.000 spettatori con l’1.8% di share; su RealTime Casa a Prima Vista intrattiene 594.000 spettatori (3.0%).