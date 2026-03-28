Quarto grado, l'insegnante di scrittura di Sempio: quello strano dettaglio nel testo su Garlasco

Valerio Castro 28 marzo 2026 a

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Dalle nuove evidenze emerse dalla consulenza della professoressa Cristina Cattaneo che potrebbe spostare l'ora della morte di Chiara Poggi oltre ad affermare che potrebbe esserci stata una colluttazione. A Quart Grado si torna a parlare del delitto di Garlasco per il quale Alberto Stasi è stato condannato in vie definitiva ma la nuova inchiesta vede indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso con l'allora fidanzato della vittima o con altri. Nella trasmissione di Rete 4 in onda venerdì 27 marzo a parlare dell'amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, è la giornalista che aveva tenuto un corso di scrittura a cui aveva partecipato Sempio. Nell'occasione agli allievi venne chiesto di scrivere un testo sul caso di Garlasco. "Mi aveva molto colpito e mi piacerebbe chiedere a lui, se avrò la possibilità nuovamente di intervistarlo, perché non disse che frequentava quella casa. A me ha colpito molto, frequentava quella casa", e dirlo "ci poteva stare perché eravamo in un contesto di giovani", afferma la giornalista Maria Fiore nel programma condotto da Gian Luigi Nuzzi.

Il genetista dei Poggi perde i freni con Panicucci: "Tutto farlocco"

Nella puntata si torna a parlare della possibilità che venga richiesta la riesumazione del corpo di Chiara Poggi alla luce della consulenza di Cattaneo. "È oggettivamente straziante", afferma Paolo Reale, perito forense in ambito informatico che è scettico sull'ipotesi: "Mi pare un po' strano perché è un'operazione tecnicamente irripetibile, quindi deve essere condotta con il contraddittorio delle parti, deve essere fatta in un certo modo". Una riesumazione "non è stata mai chiesta da nessuno, anche nel passato, né dai periti né dai consulenti di parte, ma quale dovrebbe essere questo elemento derimente e utilissimo da richiedere appunto un'operazione così invasiva che supera tutto il resto del materiale?", si chiede l'esperto.