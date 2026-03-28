Ascolti tv, The Voice Generations surclassa il Gf Vip. Bene Quarto Grado, record Crozza

Marco Zonetti 28 marzo 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Generations condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Gilda Di Brino e Jessica Cice) vincere con una media di 3.417.000 spettatori pari al 24.0% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conIlary Blasi si ferma a 1.706.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso intrattiene 598.000 spettatori pari al 3.2% e, a seguire, Oltre il Paradiso 540.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 l film Wonder Woman 1984 con Gal Gadot segna 911.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 il film Erano ragazzi in barca segna 620.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero registra 1.030.000 spettatori (8.2%). Su La7 il film Full Monty – Squattrinati organizzati diverte 401.000 spettatori e il 2.2%, su Tv8 MasterChef 351.000 spettatori (2.5%) e sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone intrattiene una media di1.358.000 spettatori con il 7.7% di share, record storico.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla 4.803.000 spettatori (24.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.808.000 – 20.1%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui diverte 4.874.000 spettatori pari al 24.8%. Su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine appasiona 1.051.000 spettatori (5.3%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.507.000 spettatori (7.6%).

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa ottiene 3.908.000 spettatori (21.6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio sigla 915.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 930.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda; su La7 Barbero Risponde con Alessandro Barbero segna 924.000 spettatori (4.8%).