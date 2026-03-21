Ascolti tv, The Voice Generations strapazza il Grande Fratello Vip. Bene Fratelli di Crozza

Marco Zonetti 21 marzo 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 The Voice Generations con Antonella Clerici stravincere la serata con una media di 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi crolla a 1.672.000 spettatori pari a uno share del 14.3%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso sigla 703.000 spettatori pari al 3.8% e, a seguire, lo spin-off si porta a casa Oltre il Paradiso 530.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 il film Wonder Woman con Gal Gadot intrattiene 890.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rai3 il film Il tempo che ci vuole registra 420.000 spettatori (2.4%).

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero raduna 951.000 spettatori (7.6%). Su La7 lo Speciale TGLa7 – Sì o No condotto da Enrico Mentana con Giorgia Meloni ed Elly Schlein si ferma a 879.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 MasterChef ottiene 379.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone sale sul podio con 1.181.000 spettatori e il 6.6%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino arriva a 4.871.000 spettatori (24.3%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.685.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti con Samira Lui diverte 4.838.000 spettatori pari al 24.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla una media di 1.333.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich ottiene 397.000 spettatori e il 2.0% mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus prevale radunando una media di 497.000 spettatori e il 2.5% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.027.000 spettatori (21.5%); su Rai2 Referendum 2026 è seguito da 414.000 spettatori pari al 2.1%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 1.157.000 spettatori (6.2%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio calamita 904.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e 694.000 spettatori pari al 3.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.896.000 spettatori (9.5%).