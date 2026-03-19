Eurovision Song Contest, Elettra Lamborghini conduttrice con Gabriele Corsi

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19 marzo 2026 a

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Colpo di scena in diretta durante la conferenza stampa di Canzonissima: Elettra Lamborghini sarà tra i conduttori dell'Eurovision Song Contest al fianco di Gabriele Corsi. L'annuncio è arrivato davanti alla stampa senza preavviso, cogliendo di sorpresa la stessa artista quando le è stato comunicato dal direttore intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore "Sono molto contenta anche perché anni fa andai a vedere l'Eurovision ed è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata", ha commentato Lamborghini a margine della conferenza, spiegando di aver ricevuto solo indiscrezioni nelle ore precedenti. "Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse, dico la verità, non mi aspettavo fosse confermato, evidentemente lo è quindi mi dovrò preparare, immagino".

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L'annuncio, avvenuto in diretta, non ha lasciato spazio a preparazione: "No, non c'è stato tempo di prepararmi, non lo sapevo". Per Lamborghini si tratta di un debutto alla conduzione dell'evento musicale internazionale, uno dei più seguiti al mondo che segna un ulteriore passo nel suo percorso televisivo. Nel corso dell'incontro, l'artista ha parlato anche della sua partecipazione a Canzonissima dove porterà il brano "Bella Vera", legato a un ricordo personale: "E' una canzone che mia mamma mi faceva sempre sentire in macchina. Ho pensato che nessuna canzone sarebbe stata meglio di questa, anche perché è una canzone che a me piace tantissimo e sento che mi rispecchia perché è molto allegra". L'assenza della gara, ha spiegato, le permetterà di esprimersi con maggiore libertà". "Si', decisamente, anzi forse è proprio qua che riuscirò a far uscire le mie doti canore ancora al meglio, perché mi sento molto rilassata e penso che mi divertirò anche di più". Tra i temi affrontati anche quello dei "festini bilaterali", diventati un vero e proprio marchio: "Si', li ho depositati". E alla domanda su come funzionerà il progetto aggiunge: "Magari nei prossimi mesi lo scoprirete". Guardando al futuro, Lamborghini non esclude nuovi progetti televisivi ma senza forzature: "A me piace moltissimo la tv, veramente mi diverte, sento che è la mia passione. Vedremo, vedremo. Non voglio neanche strafare".