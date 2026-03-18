Il Grande Fratello Vip soccombe alla serie di Rai1. Joe Bastianich meglio di Amadeus

Marco Zonetti 18 marzo 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Le Libere Donne con Lino Guanciale prevalere con una media di 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, debutta con una media di 2.146.000 spettatori pari al 18.4%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi condotto di The Jackhal intrattiene 409.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 il film Spider-Man sigla 912.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent diverte 487.000 spettatori (2.8%) e sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini intrattiene una media di 381.000 spettatori con il 2.2%

Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest con Salvo Sottile raduna 599.000 spettatori (4%); su Rete4 È Sempre Cartabianca presentato da Bianca Berlinguer registra 495.000 spettatori (3.9%); su La7 DiMartedì con Giovanni Floris calamita 1.690.000 spettatori pari al 10.6%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino diverte 5.110.000 spettatori (24.0%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.930.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna 5.244.000 spettatori pari al 24.8%. mentre Un Posto al Sole calamita 1.475.000 irriducibili (6.9%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich conquista 512.000 spettatori pari al 2.4%, superando The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus che, sul Nove, si ferma a 434.000 spettatori pari al 2.0.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa sigla 4.261.000 spettatori (21.1%); su Rai2 Referendum 2026 è seguito da 369.000 spettatori con l’1.7%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è visto da 1.049.000 spettatori (5.2%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio si aggiudica una media di 1.016.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 830.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 1.893.000 spettatori (8.9%).