Amici 25, svelata la giuria del serale finale: Cattelan, D'Alessio, D'Amario e Malgioglio

Foto: Ansa

Andrea Regina 17 marzo 2026 a

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Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la giuria del serale di "Amici 25" sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l'indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici - un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi - una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione. Gli ultimi quattro indizi, infatti, sono stati decisivi: una borsetta rossa, chiaro riferimento allo stile iconico di Cristiano Malgioglio; l'uncinetto, hobby che la ballerina Elena D'Amario usa per alleggerire la tensione; i cavalli, grande passione di Alessandro Cattelan; e infine, le scarpe bianche e nere, che rimandano a quelle indossate da Gigi D'Alessio il 14 febbraio 2011 durante la sua esibizione al Radio City Music Hall di New York.

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La formazione a quattro, con l'inedito ingresso di Cattelan e D'Alessio al fianco dei riconfermati D'Amario e Malgioglio, si preannuncia come una delle grandi novità di questa edizione. La prima puntata del serale del programma di Maria De Filippi verrà registrata giovedì e andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5, ponendo fine a ogni speculazione.