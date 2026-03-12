Cinema, Denzel Washington sarà Annibale: il kolossal su Roma e Cartagine si girerà a Cinecittà

Foto: Lapresse

Tommaso Carta 12 marzo 2026 a

a

a

Il regista Antoine Fuqua e l'attore premio Oscar Denzel Washington tornano a lavorare insieme dopo "The Equalizer 3". E lo faranno in un film epico - ancora senza titolo - che sarà girato nei Cinecittà Studios di Roma, come riporta Variety. Le riprese inizieranno questa estate con Washington nei panni del generale cartaginese Annibale. Scritto dallo sceneggiatore premio Oscar John Logan, già autore di "The Aviator" e "Il Gladiatore", il film è attualmente in fase di pre-produzione e la ricerca delle location è in corso in Italia, dove si prevede che si svolgerà la maggior parte delle riprese.

Cinema, a Hollywood il festival che celebra la "grande Italia": da Bertolucci a Zalone

Secondo la sinossi ufficiale, il film è "basato sulla figura di Annibale, celebre per avere invaso l'Italia a cavallo di un elefante. Sotto la sua guida, i Cartaginesi ottennero vittorie decisive contro i Romani, permettendo ad Annibale di occupare gran parte dell'Italia meridionale per 15 anni. Alla fine, Annibale fu sconfitto dai Romani nella storica battaglia di Zama". In attesa di battere il ciak in Italia, Fuqua arriva il 23 aprile nelle sale italiane con l'atteso biopic "Michael".