Ascolti tv, Le libere donne conquista il prime time. Stefano De Martino meglio di Gerry Scotti

Marco Zonetti 11 marzo 2026

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Le libere donne totalizzare una media di 2.851.000 spettatori pari al 17.9% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Taratata – Tutto in una notte segna invece 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Stasera a letto tardi registra 576.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent sigla 343.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Cash or Trash – La notte dei tesori diverte una media di 372.000 spettatori con il 2.2%.

Per l’approfondimento: su Rai3 FarWest conquista 592.000 spettatori (3.7%); su Italia1 il programma Le Iene presentano: Inside ottiene una media di 1.021.000 spettatori con il 9.2%; su Rete4 È sempre Cartabianca calamita 540.000 spettatori (4.4%); su La7 DiMartedì prevale con 1.600.000 spettatori e il 10.4%.

In Access Prime Time, su Rai1 Affari tuoi raggiunge 5.038.000 spettatori (23.5%), mentre su Canale5, dopo Gira la Ruota della Fortuna (4.126.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna intrattiene 4.969.000 spettatori pari al 23.3%. Su Rai3 Un posto al sole registra 1.386.000 spettatori (6.4%); su Tv8 Foodish raccoglie 552.000 spettatori pari al 2.6%, battendo – sul Nove – The Cage – Prendi e scappa e i suoi 505.000 spettatori pari al 2.4%.

Per l’approfondimento: Su Rai1 Cinque minuti raduna 4.437.000 spettatori (21.5%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 586.000 spettatori con il 2.7%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre si aggiudica 1.181.000 spettatori (5.7%); su Rete4 4 di sera segna 1.024.000 spettatori pari al 4.9% nella prima parte e 808.000 spettatori pari al 3.7% nella seconda; su La7 Otto e mezzo conquista 1.933.000 spettatori (9.0%).