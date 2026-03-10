Ascolti Tv. Alessandro Gassmann batte Max Giusti, Jo Bastianich supera Amadeus. Bene Giletti

Marco Zonetti 10 marzo 2026 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio con Alessandro Gassmann debuttare con una media di 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Scherzi a Parte condotto da Max Giusti segna invece una media di 3.208.000 spettatori pari a uno share del 23.6%. Su Rai2 il film Chi segna vince diverte 539.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 il film Top Gun ottiene una media di 918.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 il film The Equalizer – Il vendicatore intrattiene 441.000 spettatori (2.7%) e sul Nove il film Angeli e demoni si aggiudica una media di 303.000 spettatori con l’1.9%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti arriva a 1.086.000 spettatori (6.4%); su Rete4 Nicola Porro al timone di Quarta Repubblica totalizza 757.000 spettatori (5.7%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrado Augias sigla 899.000 spettatori pari al 4.8% di share.

In access prime time,su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge una media di 5.125.000 spettatori (23.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.142.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui calamita 5.277.000 teste pari al 24.7%. mentre Un Posto al Sole appassiona 1.478.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Foodish con Joe Bastianich ottiene 543.000 spettatori pari al 2.5%, superando sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus che si ferma a 451.000 spettatori con il 2.1%. Su RealTime Casa a Prima Vista raduna invece 590.000 spettatori (2.8%).

Per l'approfondimento: su Rai1Cinque Minuti con BrunoVespa sigla 4.733.000 spettatori (22.7%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da una media di 519.000 spettatori pari al 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano è seguito da 1.253.000 spettatori (6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio totalizza 1.024.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e 956.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber raggiunge una media di 1.959.000 spettatori (9.0%).