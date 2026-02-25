Sanremo 2026, la diretta della seconda serata: dalle nuove proposte alle campionesse olimpiche

Carmen Guadalaxara 25 febbraio 2026 a

Seconda serata del Festival di Sanremo condotto dal direttore artistico Carlo Conti. Spazio alla sfida delle nuove proposte. Ospiti le atlete olimpiche Lisa Vittozzi e Francesca Lollobrigida. Premio alla carriera a Fausto Leali. Ecco la diretta dal teatro Ariston.

21:37 - LDA & Aka 7even portano la loro grinta e confermano che la coppia funziona con "Poesie clandestine"

21:35 - Tutti lo amano. Achille Lauro, per la sua quinta volta all'Ariston , in total white griffato Dolce e Gabbana, è stato accolto dall'urlo della galleria che implorava l'artista di salire ai piani alti.

21:30 - Al via la gara dei big. Ad aprire le danze è Patty Pravo con il brano Opera. L'eterna ragazza del Piper , elegante e raffinata, presta la sua voce al brano scritto da Giovanni Caccamo.

21:25 - Gianluca Gazzoli, ha ringraziato Carlo Conti, emozionandosi. "Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, sai cosa manca non poter far vedere qualcosa di bellissimo a una propria persona cara. Mi ritrovo su questo palco stasera a coronare il sogno della mia vita e oggi, 25 febbraio, è proprio il giorno del compleanno di mia mamma. Spesso la vita ci lancia dei segnali, noi dobbiamo fermarci un attimo per sentirli. Lo dico anche ai ragazzi che sono qui a competere, ogni tanto i sogni si avverano".

21:18 - Al via la seconda manche. Mazzariello, nome d'arte di Antonio Mazzariello, classe 2001, è una tra le più interessanti nuove voci dell'indie pop. "Manifestazione d'amore" . La canzone, autobiografica utilizza la metafora di un quasi incidente stradale per descrivere il momento di lucidità in cui ci si rende conto di ciò che si rischia di perdere, travolti dai ritmi frenetici del quotidiano. Angelica Bove ha portato in gara “Mattone”. “Nasce da una fortissima esigenza di parlare di un pezzo molto importante della mia vita, di una parte di me che è quella che ha sofferto di più. È un brano autobiografico, viene un’esperienza passata, quella della morte dei miei genitori, che mi accompagna tutti i giorni con le sue evoluzioni.”. Angelica Bove, cantautrice romana classe 2003, ha pubblicato da pochi giorni, il suo primo album “Tana”. Con un timbro graffiante e profondo, in questo disco torna ad esprimere attraverso la sua voce tutto ciò che vive in maniera intensa e autentica. Le sue canzoni si muovono su melodie delicate, ma al contempo grintose, e raccontano storie ed esperienze di vita in cui ciascuno può ritrovare una parte di sé, elemento che le permette di connettersi profondamente con il suo pubblico. Favorita alla vigilia. Passa il turno Angelica Bove.

21:10 - "È un'emozione incredibile, un sogno che si avvera - dice il trio Blind, El Ma & Soniko" che si è esibito sul brano "Nei miei DM" , già in radio e in digitale che racconta un flirt ai tempi dei social. Passa il turno, il 19enne Filippucci.

21:05 - Prima di riascoltare i big al via la gara dei. La voglia che emerge è quella di vivere di musica. Parola dei quattro protagonisti della categoria Nuove Proposte che ha preso il via questa sera. Due di loro hanno ottenuto l'accesso alla gara trionfando a Sanremo Giovani 2025: sono, Angelica Bove. Ma a competere per la vittoria ci sono anche altri due nomi, che sono i vincitori di Area Sanremo 2025: Mazzariello e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko. Applausi per Nicolo Filippucci che è stato tra i protagonisti della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi e si prepara a calcare il palco del teatro Ariston con il brano ‘Laguna’. “È una storia che finisce. La conclusione di una storia. Racconta pensieri e sentimenti che si provano quando qualcosa arriva alla conclusione”. Un’ immagine che si traduce anche nella grafica del singolo: “Mi piace raffigurarmi in questa laguna, nella copertina mi tuffo proprio nella laguna che è fatta di pensieri, emozioni. È come se il brano fosse una riflessione personale”.

21:00 - È iniziata la seconda serata del Festival di Sanremo dove si sfidano in gara 15 Big annunciati dal direttore artistico Carlo Conti. Ecco l'ordine di uscita: Patty Pravo, LDA & Aka7even, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Levante, Bambole di Pezza, Chiello, J-Ax, Nayt, Fulminacci, Fedez & Masini, Dargen D'Amico e Ditonellapiaga. Laura Pausini ha sceso dalla scalinata del Festival di Sanremo e ha chiamato sul palco il direttore artistico Carlo Conti. Entrambi hanno accolto Gianluca Gazzoli e i quattro finalisti delle Nuove Proposte,

