Sanremo, la gaffe durante l'intervista alla 106enne: cosa va in onda

Non "Repubblica" ma "Repupplica" — con due P di troppo. Piccolo inconveniente durante uno dei momenti più toccanti della prima serata del Festival di Sanremo. Il refuso è apparso sui grandi schermi del palco dell'Ariston mentre Carlo Conti intervistava Gianna Pratesi, 105 anni e tra le donne che per la prima volta votarono nel 1946 per la Repubblica e la Monarchia. "Per chi ho votato? Eravamo sicuri in casa mia, tutti di sinistra. Chi ho votato? Repubblica", ha detto sicura la donna, che ha voluto regalare un quadro da lei dipinto a Carlo Conti.