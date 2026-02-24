Sanremo 2026, La Russa pressa Conti su Pucci. “Mi aspettavo di più…”, “Non se la sente”

Foto: Lapresse

Carmen Guadalaxara 24 febbraio 2026

A poche ore dall’inizio della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana a tenere banco è ancora la polemica sul caso Pucci. Ieri a reclamare la presenza del contestato showman è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Il Festival di Sanremo inviti il comico Andrea Pucci come presenza riparatoria”. In un video sui social, La Russa aveva fatto riferimento proprio alle dichiarazioni fatte ieri da Conti nella conferenza stampa: “Conti ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressioni da parte di alcuno e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce e aggressioni rivolte da chi lo accusa in sostanza di non essere di sinistra. Capisco Pucci che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato nella serata di Sanremo ma da parte del conduttore Conti mi aspettavo qualcosa di più che dire ‘Vabbè, pazienza, ha deciso lui’”.

Pronta questa mattina la replica del conduttore e direttore artistico. "Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto. Ma al di là di quello che ha detto il presidente ci siamo sentiti con Pucci, gli avevo chiesto se voleva fare un video messaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso obbligarlo. Io credo che Andrea avrà tutto il tempo nei prossimi mesi per dimostrare la sua forza, per continuare a riempire i teatri e per continuare a far divertire la gente".