"È ancora vivo tra noi": Sanremo inaugura Casa Vessicchio nel ricordo del maestro

24 febbraio 2026 a

a

a

Un festival segnato nel ricordo dei grandi che lo hanno reso un appuntamento speciale e iconico. Non solo Pippo Baudo, ricordato da Carlo Conti durante la conferenza stampa e omaggiato con l’installazione di un’insegna luminosa a suo nome, ma anche il celebre direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, che è recentemente scomparso. Persona immancabile e divenuta presto amatissima da tutti, anche dai giovani. In sua memoria, dal 23 al 28 febbraio è infatti aperta “Casa Vessicchio”, un hub dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro fra le arti. Un progetto voluto dal Maestro e che oggi diviene realtà sul lungomare Vittorio Emanuele II di Sanremo.

“Ancora è vivo tra noi, perché non c’è stato il tempo di metabolizzare che non c’è più – ha detto la figlia Alessia, che ha inaugurato la casa col taglio del nastro – L'anno scorso, insieme alle persone a lui più vicine, Nicolò Petitto e Andrea Rizzoli, si è deciso, dopo la sua scomparsa, di provarci in tutti i modi. E l'hanno fatto in maniera magistrale, con una velocità, un amore e una squadra fantastici, per dare vita a qualcosa che andrà avanti nel tempo: quella che sarà la sua casa, la casa di tutti gli amici, ma anche di tutti i giovani che cercano un'opportunità e un luogo dove realizzare progetti in linea con la sua visione".