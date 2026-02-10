Testa a testa Cuori-Taratatà, boom per il pattinaggio di Milano-Cortina

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 10 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Cuori, con Matteo Martari e Pilar Fogliati, conquistare una media di 2.940.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 Taratatà con Paolo Bonolis ha debuttato invece con una media di 2.333.000 spettatori pari a uno share del 18.1%. Su Rai2, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con il pattinaggio artistico registrano una media di 2.626.000 spettatori pari al 13.3%. Su Italia1 il film Taken 3 - L'ora della verità con Liam Neeson ha segnato 1.004.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 329.000 spettatori (2.0%) e sul Nove il film Viva l'Italia calamita una media di 268.000 individui all'ascolto con l'1.6%. Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti totalizza 1.001.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione: 944.000 - 4.5%). Su Rete4, Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 593.000 spettatori pari al 4.5% (presentazione: 637.000 - 3.0%); su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias raccoglie invece 712.000 spettatori e il 3.7%. In seconda serata, su Rai1, Francesco Giorgino con XXI Secolo sigla il 10.4% pari a 993.000 spettatori nella prima parte e il 7.1% pari a 407.000 nella seconda.



In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 4.731.000 spettatori (21.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.625.000 – 17.5%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 4.931.000 spettatori pari al 22.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.466.000 irriducibili (6.7%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 406.000 spettatori con l'1.9%. Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.302.000 spettatori (20.9%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.084.000 spettatori (5.2%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 1.103.000 spettatori pari al 5.3% nella prima parte e 968.000 pari al 4.4% nella seconda; su La7Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.741.000 spettatori (8.0%).