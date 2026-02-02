Sanremo 2026, Can Yaman tra gli ospiti. Quando vedremo “Sandokan” sul palco dell'Ariston

Foto: Lapresse

Francesco Fredella 02 febbraio 2026

Madonna non ci sarà. Ma sul palco dell'Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2026 dal 24 al 28 febbraio, arriverà Can Yaman. Alias, Sandokan. Reduce dagli ascolti record della serie televisiva, che tutti amano. Cinquant'anni fa la prima puntata di Sandokan, che va in onda in una versione tutta rivisitata su Rai1. Dalla leggendaria isola di Mompracem al palco di Sanremo: Can Yaman è pronto per salutare il pubblico dell'Ariston probabilmente anche per presentare la seconda edizione. Le canzoni sono state presentate, e ascoltate in esclusiva dai giornalisti della Sala Stampa. Carlo Conti (direttore artistico) avrà come co-conduttrice Laura Pausini, una delle cantanti più amate in assoluto che incassa successi in tutto il mondo. E Achille Lauro nelle vesti di co-conduttore nella seconda serata.

Tornando a Can Yaman, l'Adnrkonos ha lanciato la spifferata sulla sua presenza all'Ariston. "Sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival. La serie, andata in onda in quattro prime serate su Rai1, ha visto l'attore turco vestire i panni della Tigre della Malesia, insieme ad Alessandro Preziosi nei panni di Yanez, per la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo", scrive l'agenzia diretta da Davide De Sario. "La presenza di Can Yaman al Festival sarà probabilmente l'occasione per parlare della seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare in primavera o estate. L'invito all'attore a Sanremo 2026 coincide tra l'altro con i 50 anni dal primo Sandokan, interpretato da Kabir Bedi per la regia di Sergio Sollima, uno degli sceneggiati più famosi della storia della tv italiana, che andò in onda sulla Rai proprio tra il 6 gennaio e l'8 febbraio 1976", fanno sapere.