Ascolti tv, Gabriel Garko contro Nicola Savino: chi ha vinto. Vola Quarto Grado

Marco Zonetti 31 gennaio 2026 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la quarta puntata di Tali e Quali condotto da Nicola Savino segnare una media di 2.949.000 spettatori pari al 15.2% di share nella presentazione e di 2.608.000 pari al 18.3% nel programma vero e proprio. Su Canale5 la serie Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik ha invece debuttato con una media di 2.755.000 spettatori con uno share del 18.7% vincendo la serata. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha attirato una media di 1.245.000 spettatori pari al 10.0% (presentazione: 995.000 - 5.1%), terzo programma più seguito in prime time.

Su Rai2 il film Gran turismo diretto e interpretato da Clint Eastwood ha siglato 538.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma con Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom ha registrato 930.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 il film The New Toy ha calamitato 449.000 spettatori (2.6%). Su La7 Propaganda Live con Zoro alias Diego Bianchi ha totalizzato 9473.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo ha invece intrattenuto 351.000 teste (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha divertito 497.000 individui all'ascolto con il 2.9%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano de Martino totalizza 4.804.000 spettatori (24.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha calamitato una media di 1.453.000 irriducibili (7.3%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha registrato 482.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa ha conquistato una media di 4.137.000 teste pari al 21.5%; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha ottenuto 448.000 spettatori con il 2.3%; su Rai3 Il cavallo e la torre con Marco Damilano ha registrato il 6.1% pari a una media di 1.193.000 teste; su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha siglato 1.0300.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.027.000 spettatori pari al 5.2% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber si è aggiudicato 1.641.000 spettatori (8.3%).